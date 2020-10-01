Группа Gorillaz выпустила совместный клип с Элтоном Джоном

https://static.news.ru/photo/e6252fa0-0401-11eb-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gorillaz/youtube.com

Британская «виртуальная» группа Gorillaz опубликовала клип на песню The Pink Phantom, записанную вместе с Элтоном Джоном. В песне также принял участие американский певец Рикардо Валентайн, известный как рэпер 6LACK.

Трек стал частью аудиовизуальной серии Song Machine. В рамках этого проекта Gorillaz выпускают совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами.

В клипе представлена анимационная версия Элтона Джона, который традиционно сидит за роялем во время исполнения песни. На клавишных ему помогает вымышленный фронтмен Gorillaz по имени 2-D.

Ранее Gorillaz выпустили песню Strange Timez в рамках Song Machine. В записи композиции приняли участие лидер группы The Cure Роберт Смит, писал NEWS.ru.