Голые и скучные: почему сдулись «Содержанки» с Мороз, Эрнст и Зудиной

Третий и финальный сезон «Содержанок» близится к концу. С первых же серий он был раскритикован зрителями за «откровенную порнографию» и «грязь». Потерял ли проект видеосервиса START с участием Дарьи Мороз, Софьи Эрнст и Марины Зудиной популярность и какие сюрпризы приготовили авторы сериала — в материале NEWS.ru.

Новый режиссёр — новые правила

Режиссёрское кресло в новых «Содержанках» занял Юрий Мороз — отец исполнительницы одной из главных ролей Дарьи Мороз (героиня — Елена Широкова). На презентации сезона создатели анонсировали долгожданную развязку, которая ответит на все вопросы. Зрителям пообещали, что женские персонажи выйдут на первый план и обретут финансовую независимость от мужчин, которые доминировали на экране раньше.

К примеру, Елена Широкова в исполнении Мороз ведёт опасную игру и одновременно противостоит нескольким мужчинам. К такой же независимости стремятся и остальные женские персонажи, в том числе Людмила Долгачёва (её играет Марина Зудина), после развода с мужем заменившая его на должности высокооплачиваемого чиновника. Героиня Зудиной хоть и добилась этой цели посредством связей, однако настроена порвать с жизнью содержанки и обрасти собственными интересами и инструментами власти.

В то же время мужская половина сериала решительно стремится к саморазрушению — один потерял бизнес и любимую женщину, другой находится на грани увольнения и нервного срыва, обращаясь за помощью к психологу. Те немногие, что устояли после финала второго сезона, ведут борьбу за жизнь наравне с дамами. Таким образом создатели оживили долгое время подавляемых женских персонажей, наделив их сильными личностными качествами.

Эротические сцены тоже могут надоесть

Юрий Мороз в беседе с NEWS.ru не стал давать прогнозы относительно итоговых рейтингов сериала, призвав дождаться официальных данных и оценок зрителей.

У меня прогнозов нет, сейчас есть лишь обрывочные мнения. Когда ты снимаешь сериал, важно, чтобы материал шёл ровно, а понравятся ли зрителю твои художественные решения или нет — посмотрим, — рассказал Мороз.

Однако в сравнении с первым и вторым сезонами, которые срежиссировали Константин Богомолов и Дарья Жук, третий кажется менее громким. Если запуск сериала в 2019 году вызвал много шума, зарекомендовав проект как один из наиболее скандальных и откровенных, то к третьему сезону секс в кадре приелся, а скандалы стали повторяться. Тем не менее, авторы активно продолжают обнажать актёров, стараясь наполнить секс химией и страстью.

«Ничего ужаснее не видел»

Зрители после просмотра новых серий бросились критиковать голую Дарью Мороз, плохо проработанный сюжет и «ужасную игру» Софьи Эрнст, исполнившей роль Дарьи Смирновой.

Пока не понимаю смысла третьего сезона. Всё как-то скомканно, сюжетная линия вообще не понятна. Если шестая серия — это финал, то ничего ужасней не видел, — заключил пользователь «Кино-Театр.ру» Максим Востриков.

Критикуют и операторскую работу: по словам зрителей, в финальном сезоне героев показали мелко и некрасиво, из-за чего харизма Глеба Ольховского в исполнении Владимира Мишукова бледнеет, а нос Карины (Сабина Ахмедова) кажется слишком большим.

Да, первый сезон был лучшим, второй уже скучноватым, третий вообще какая-то дикая мешанина ни о чём — куча новых героев, за которых не хочется переживать, и явно лишних сюжетных линий. Однако узнать, чем все закончится, всё равно интересно, особенно про то, как сложатся судьбы Лены и Глеба. Уж столько всего вокруг них накрутили, — комментирует пользовательница под ником Анжелика15.

Голая Мороз как фишка сериала

kinopoisk.ru

Можно ли было сократить откровенность в сериале или отказаться от неё вовсе? Нет, потому что Юрий Мороз, приступив к работе над проектом, задался целью сохранить те фишки, за которые сериал полюбился зрителям. Не исключено, однако, что авторы шоу попали в ловушку этих самых фишек. Сцены секса хоть и сохраняют красоту и утонченность, но, судя по отзывам зрителей в социальных сетях, перестали создавать эффект лёгкого, приятного шока и вызывают лишь раздражение.

С появлением нового режиссёра меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил, — заявлял Юрий Мороз в начале работы над проектом.

В новом сезоне «Содержанок» обновляется музыкальное сопровождение, а визуальные решения остаются прежними: глубокие, но местами холодные оттенки кадра, в котором показана роскошная жизнь столичных олигархов и их спутниц.

Показ финальных серий впереди, после чего можно будет сделать выводы относительно рейтингов сериала. Просел ли третий сезона в сравнении с предшествующими или нет, станет известно уже в августе.