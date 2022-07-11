Фильм Бекмамбетова попал в топ-10 самых просматриваемых на Netflix Фильм Бекмамбетова «Особо опасен» попал в топ-10 самых просматриваемых на Netflix

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Бекмамбетов

Фильм российского кинорежиссера Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в список самых просматриваемых картин среди американских пользователей стриминговой платформы Netflix. Об этом 11 июля сообщила кинокомпания режиссера «Базелевс» в своем Telegram-канале. На тот момент фильм Бекмамбетова находился на шестом месте в общем зачете за предыдущую неделю.

В «Базелевсе» заявили, что для компании эта новость стала приятным сюрпризом, особенно с учетом того, что фильм был снят 14 лет назад, а ранее он не входил в списки самых просматриваемых лент на Netflix.

Внезапный повод для гордости! Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» бьет рекорды по просмотрам на Netflix. Подписчики ринулись заново знакомиться с безумным супергеройским боевиком – за прошедшую неделю он сделал неожиданный скачок в чартах платформы и стал шестым самым просматриваемым фильмом в США, — отметили в киностудии.

Фильм «Особо опасен» Бекмамбетов снял в 2008 году в США. Главные роли достались известным голливудским актерам Джеймсу Макэвою, Анджелине Джоли, Моргану Фриману. Одну из ролей получил российский актер Константин Хабенский.

По сюжету персонажа Макэвоя, неудачного офисного трудягу, внедряют в секретное общество киллеров «Братство», где ему предстоит развить свои навыки и умения и найти себя.

Кинокритиками было отмечено качественное звуковое оформление фильма, в результате чего он был номинирован на «Оскар» в двух категориях — «Лучший звук» и «Лучший монтаж звука».

Ранее стало известно, что актриса Кэмерон Диас вернется в кинематограф после восьми лет перерыва в карьере. Она сыграет роль в картине «Снова в строю» (Back in Action) вместе с партнером по фильмам «Каждое воскресенье» и «Энни» Джейми Фоксом. Оба актера подтвердили подготовку к съемкам в своих соцсетях.