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Фанатов «Мстителей» разгневал трейлер «Вечных»

09:13, 29 мая 2021

Фанаты фантастических боевиков Marvel о «Мстителях» разгневались на создателей предстоящего супергеройского блокбастера «Вечные» после того публикации первого трейлера ленты на YouTube.

Картина рассказывает о бессмертной инопланетной расе, обладающей сверхспособностями. Они живут на Земле тысячи лет и тайно защищают людей от разных угроз.

Мы следили за человечеством и помогали ему развиваться. Мы видели, как они творят чудеса. Много лет мы не вмешивались в их жизнь... до сих пор (имеется в виду загадочная угроза. — NEWS.ru), — говорится в трейлере.

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