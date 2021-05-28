Фанатов «Мстителей» разгневал трейлер «Вечных»

Фанаты фантастических боевиков Marvel о «Мстителях» разгневались на создателей предстоящего супергеройского блокбастера «Вечные» после того публикации первого трейлера ленты на YouTube.
Картина рассказывает о бессмертной инопланетной расе, обладающей сверхспособностями. Они живут на Земле тысячи лет и тайно защищают людей от разных угроз.
Мы следили за человечеством и помогали ему развиваться. Мы видели, как они творят чудеса. Много лет мы не вмешивались в их жизнь... до сих пор (имеется в виду загадочная угроза. — NEWS.ru), — говорится в трейлере.