Фанатов «Мстителей» разгневал трейлер «Вечных»

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Голливудская актриса Эмили Блант известна на весь мир, у неё множество ролей в кино, и скоро она появится в «Тихом месте 2». Тем не менее, 38-летняя звезда заявила, что будет «волноваться», если против неё в кастинге на какую-нибудь роль встанет Меган Маркл, пишет Daily Express.

Когда актрису спросили: «Теперь, когда Маркл оставила свои королевские обязанности, вы беспокоитесь о встрече с этой женщиной на прослушиваниях?», она начала смеяться. А кто бы не стал? Сегодня утром мы...