Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.
В беседе с Entertainment Online во время проведения церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США она
С другой стороны, о чём им ещё говорить? — шутливо заметила артистка.
Во время торжественного мероприятия бывшие супруги не просто столкнулись друг с другом лицом к лицу, а трогательно и по-тёплому обнялись перед многочисленными камерами, писал NEWS.ru.
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