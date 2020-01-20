https://static.news.ru/photo/7d611c3e-3b8b-11ea-931b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Global Look Press

Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.

В беседе с Entertainment Online во время проведения церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США она назвала шумиху в СМИ «истерической».

С другой стороны, о чём им ещё говорить? — шутливо заметила артистка.

Во время торжественного мероприятия бывшие супруги не просто столкнулись друг с другом лицом к лицу, а трогательно и по-тёплому обнялись перед многочисленными камерами, писал NEWS.ru.