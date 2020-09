Джонни Депп может сыграть в фильмах Marvel

https://static.news.ru/photo/d47544d2-f0e9-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский режиссёр Джонни Депп, возможно, сыграет в фильмах супергеройской вселенной Marvel. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Диалог продюсеров с Деппом находится на ранней стадии и официальное предложение актёру не поступало, сообщает We Got This Covered. В настоящее время ему подобрали трёх персонажей.

Артиста рассматривают на роль Охотника за головами — противника Призрачного гонщика. Кроме этого, ему потенциально может достаться роль Корсара, капитана космического корабля Starjammers и отца мутантов Циклопа и Хэвока.

Пока что эта информация не подтверждена ни одним крупным изданием, представителями актёра или кинокомпанией.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Disney планирует перезапуск франшизы «Пиратов Карибского моря». Однако Джонни Депп больше не будет принимать участия в съёмках.