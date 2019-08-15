https://static.news.ru/photo/a3a78748-bf4e-11e9-87ef-fa163e074e61_660.jpg Джеки Чан Фото: Qi Lianmin/CFP 2009/Global Look Press

Американо-китайский актёр и мастер боевых искусств Джеки Чан представит на премьере в Москве, которая пройдёт в сентябре, фильм производства РФ и КНР «Тайна печати дракона». В нём артист сыграл одну из ролей.

Джеки Чан приедет 10 сентября на премьеру фильма, — цитирует РИА Новости представителя съёмочной группы.

Фильм «Тайна печати дракона» — вторая часть франшизы режиссёра Олега Степченко, посвящённой приключениям картографа и путешественника Джонатана Грина. Первая часть была снята по мотивам повестей Николая Гоголя и называлась «Вий 3D».

Согласно сюжету второй части, Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время странствия европейский учёный оказывается в Китае, где сталкивается с таинственными существами из преданий и мифов.

В фильме «Тайна печати дракона» снимались актёры из России, Китая, США, Великобритании, том числе Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и Чарльз Дэнс.

В китайский прокат лента выходит 16 августа, а в России — 19 сентября.

Как пи сал News.ru, в начале июля кинокомпания «СТВ» опубликовала на своём Youtube-канале финальную версию трейлера приключенческого фильма «Тайна печати дракона».