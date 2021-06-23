Дольф Лундгрен сыграл главную роль в триллере о Второй мировой войне

Американские актёры Дольф Лундгрен («Универсальный солдат») и Фрэнк Грилло («Звёздный рубеж») сыграли главные роли в триллере Стивена Люка о Второй мировой войне «Операция „Морской волк“», передаёт THR.

По информации журналистов, производство картины недавно завершилось , проект на стадии постпродакшена, подписаны соглашения на показ, кроме США, в зарубежных странах — Великобритании, Южной Корее, Японии, на территории СНГ и в других государствах.

В центре сюжета — конец Второй мировой войны, гитлеровская Германия всё ещё пытается разбить союзные державы, Берлин отправляет подлодки к Нью-Йорку для нападения на материковую часть США. Кого в ленте сыграли Лундгрен и Грилло, пока неизвестно. Премьера запланирована на 2022 год.

Накануне британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» по романам Джорджа Мартина, назвала приквелы фэнтези-картины безумными. Про один из них — «Дом драконов» — ей рассказал близкий друг Мигель Сапочник, снявший ряд эпизодов оригинальной саги.

Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».