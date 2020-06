Дэвид Линч поддержал протесты в США в новом прогнозе погоды

https://static.news.ru/photo/b4dd5be0-a63f-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч в новом прогнозе погоды поддержал протесты в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Линч опубликовал ролик, в котором в очередной раз рассказал о погоде в Лос-Анджелесе, где он живёт. В отличие от обычных прогнозов погоды, в новом видео он сидит на фоне плаката, на котором содержится послание в поддержку движения Black Lives Matter.

Жизни чёрных важны. Мир. Правосудие. Никакого страха, — гласит надпись.

За день до этого, когда был объявлен «вторник блэкаута», где артисты коллективно выразили протест против жестокости полицейских в США, кинематографист выложил ролик с пустым рабочим местом в своём кабинете, откуда всегда ведёт репортаж о погоде.

Дэвид Линч выпустил первое видео о погоде в Лос-Анджелесе 11 мая и с тех пор делает это ежедневно. Позже он опубликовал два выпуска своего нового YouTube-шоу, которое назвал What Is David Working on Today? («Над чем Дэвид работает сегодня?»), писал NEWS.ru.