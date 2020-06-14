Кино

Дату премьеры нового «Джеймса Бонда» снова изменили

11:15, 15 июня 2020
Кадр из фильма «Не время умирать» Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: Universal Pictures

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» выйдет раньше назначенного срока. В Великобритании лента появится уже 12 ноября, на восемь дней раньше запланированного релиза.

О новой дате релиза сообщается в Twitter кинофраншизы. Также в посте указано, что в США картина выйдет 20 ноября.

Возвращение к старым друзьям в «Не время умирать», — говорится в сообщении.

Премьера нового «Джеймса Бонда» должна была состояться в Лондоне 2 апреля, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудии MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением коронавируса, решили не рисковать и отложить прокат.

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