Дату премьеры нового «Джеймса Бонда» снова изменили

https://static.news.ru/photo/c2186f32-aee3-11ea-8227-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: Universal Pictures

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» выйдет раньше назначенного срока. В Великобритании лента появится уже 12 ноября, на восемь дней раньше запланированного релиза.

О новой дате релиза сообщается в Twitter кинофраншизы. Также в посте указано, что в США картина выйдет 20 ноября.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Возвращение к старым друзьям в «Не время умирать», — говорится в сообщении.

Премьера нового «Джеймса Бонда» должна была состояться в Лондоне 2 апреля, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудии MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением коронавируса, решили не рисковать и отложить прокат.