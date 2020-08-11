Чтобы помнили: кому и зачем сегодня нужны военные драмы?

https://static.news.ru/photo/1f6e4bdc-dbbe-11ea-897a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Копылов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Военная драма «Ржев» стала громким событием прошлого года. Кинолента, снятая к 75-й годовщине Победы, завоевала сердца и отечественных, и зарубежных зрителей.

«Ржев» вышел на киноэкраны в декабре 2019 года и сразу собрал множество тёплых отзывов как от простых россиян, так и от представителей киноиндустрии. «На таких людях, как показаны в этом фильме, всегда наша страна и стояла. Наши дети должны понимать, что это было. Без идеализации войны. Это какая-то настоящая правда», — отозвался о картине актёр Андрей Коровниченко. В начале мая картину показали в эфире телеканала «Россия» для самой широкой аудитории. А летом военная драма стала настоящим хитом уличных кинотеатров в Московской области: в Чехове, Балашихе, Наро-Фоминске и других районах «Ржев» показали на больших экранах для сотен зрителей.

Фильм основан на повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», которая описывает штурм деревни Овсянниково и противостояние небольшого отряда русских солдат силам фашистов. Это история не только о тяжёлых боях, но и о сложных человеческих судьбах, которые оказались связаны войной.

Вячеслав Кондратьев был участником боёв подо Ржевом. А инициатором съёмок кинокартины по его повести выступил предприниматель Евгений Пригожин, чей дед также воевал на этой части фронта. «Совпало, что и мы рассматривали идею такого фильма, и бизнесмен Евгений Пригожин нам её предложил. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит», — рассказал продюсер «Ржева» Сергей Щеглов.

Хоть фильм и вышел на экраны в декабре, но всё же он был приурочен к юбилею Победы. «Мы были первыми и решили открыть, что называется, эстафету фильмов про Великую Отечественную войну», — отметил Щеглов. И фильм оправдал все ожидания создателей: по итогам 2019 года «Ржев» вошёл в число лучших российских фильмов по версии ВЦИОМа.