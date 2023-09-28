Что известно о последних днях и смерти звезды «Гари Поттера» Майкла Гэмбона

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Майкл Гэмбон в роли профессора Дамблдора в фильме Warner Bros. Pictures «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Сыгравший роль Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере актер Майкл Гэмбон умер в возрасте 82 лет. Какие у него были проблемы со здоровьем, что известно о последних днях жизни?

О смерти актера сообщила семья знаменитости. По словам родственников, кончина Гэмбона наступила после того, как у него было выявлено воспаление легких.

«Любимый муж и отец Майкл мирно скончался в госпитале после приступа пневмонии, рядом с его койкой находились жена Энн и сын Фергюсон», — говорится в заявлении родных.

Что известно о карьере Майкла Гэмбона

Майкл Гэмбон родился в Дублине в ирландской семье. В детстве вместе с родителями он переехал в Лондон. В 1999 году был посвящен в рыцари Елизаветой II за достижения в сфере театрального искусства.

Известность к нему пришла в 1980-х, после того как актер принял участие в постановке «Жизнь Галилея». С тех пор он регулярно появлялся на сцене Королевского национального театра, где сыграл короля Лира, Отелло и Марка Антония.

В кино Майкл Гэмбон играл исключительно второстепенных персонажей. Признание и любовь зрителя получил после съемок в фильме «Сонная лощина». Затем он также появился в лентах «Водная жизнь», «Слоеный торт» и «Удивительная легкость».

В возрасте 60 лет актер получил возможность сняться в серии фильмов «Гарри Поттер». Гэмбона взяли на роль профессора Дамблдора после внезапной смерти Ричарда Харриса, исполнявшего роль директора школы чародейства и волшебства Хогвартс в первых двух лентах поттерианы.

За свою карьеру актер четыре раза получал премию BAFTA, а также был номинирован на «Эмми» и «Золотой глобус».

Что известно о проблемах со здоровьем у актера

В 2015 году Майкл Гэмбон в интервью изданию UK Sunday Times заявил, что прекращает участвовать в театральных постановках, потому что страдает потерей кратковременной памяти.

«Ужасно признавать это, но я больше не могу. У меня уходит вечность, чтобы запомнить хотя бы строчку текста. Это очень пугает», — признался он.

На тот момент актеру было 74 года. Он пытался выступать на сцене с услугами суфлера, но быстро понял, что ему не подходит этот вариант.

«Мне выдали наушник, через который я мог слышать девушку, диктовавшую мне мои реплики. Спустя час работы я понял, что так работать я не могу. Нельзя выступать в театре, чувствовать себя свободным, когда твои партнеры бегают по сцене и кричат, а тебе приходится вслушиваться в реплики, которые звучат в ухе», — сказал Гэмбон.

По его словам, он прошел обследование на наличие болезни Альцгеймера, в ходе которого диагноз не подтвердился. Несмотря на уход из театра, актер продолжил съемки в кино.

В 2015 году он снялся в мини-сериале HBO по роману Джоан Роулинг «Случайная вакансия», а в 2016-м — в полнометражной версии популярного в 1970-х британского ситкома «Папашина армия». В 2017 году с ним вышел фильм «Дом вице-короля» и боевик «Kingsman: Золотое кольцо».

Последней раз в кино Гэмбон появился в 2019 году в биографическом фильме «Джуди», снятом на основе пьесы об американской певице и актрисе Джуди Гарленд.

Что известно о личной жизни Майкла Гэмбона

Актер в 1962 году женился на британской актрисе Энн Миллер. В этом браке родился сын Фергюс. С 2004 года Майкл Гэмбон жил с коллегой и художницей Филиппой Харт. Они вместе снимались в картине «Госфорд-парк». От этих отношений у покойного артиста остались двое сыновей — 16-летний Майкл и 14-летний Уильям.

С Энн Миллер Гэмбон официально не разводился.

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