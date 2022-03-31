Брюс Уиллис окончил карьеру из-за деменции: кадры актёра из лучших фильмов

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Голливудский актёр Брюс Уиллис решил окончить карьеру из-за болезни. Врачи поставили 67-летнему артисту диагноз «афазия». Как рассказала его бывшая жена актриса Деми Мур, недуг проявляется в виде расстройства речи и памяти, возникшего в связи с нарушением работы мозга (деменции).

Брюс Уиллис известен по серии фильмов «Крепкий орешек» и таким картинам, как «Гудзонский ястреб» (1991), «Пятый элемент» (1997), «Шакал» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «Девять ярдов» (2000), «Война Харта» (2002), «Город грехов» (2005), «Счастливое число Слевина» (2005), «РЭД» (2010) и другим.

Одним из последних фильмов голливудской звезды стал триллер Survive The Night («Пережить ночь») (2020). Брюс Уиллис исполнил главную роль потерявшего лицензию доктора, в дом которого врываются преступники. Один из злодеев оказывается ранен, и врач должен прооперировать его, иначе бандиты убьют его семью.

В 2021 году Уиллис стал лицом одного из российских сотовых операторов. Для участия в рекламной кампании актёру не пришлось приезжать в Россию. Образ Уиллиса из «Крепкого орешка» был создан с помощью технологии генерации лиц на основе алгоритмов нейросетей.

Кадры Брюса Уиллиса из его лучших фильмов — в галерее NEWS.ru.