Брюс Уиллис окончил карьеру из-за деменции: кадры актёра из лучших фильмов

Голливудский актёр Брюс Уиллис решил окончить карьеру из-за болезни. Врачи поставили 67-летнему артисту диагноз «афазия». Как рассказала его бывшая жена актриса Деми Мур, недуг проявляется в виде расстройства речи и памяти, возникшего в связи с нарушением работы мозга (деменции).
Брюс Уиллис известен по серии фильмов «Крепкий орешек» и таким картинам, как «Гудзонский ястреб» (1991), «Пятый элемент» (1997), «Шакал» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «Девять ярдов» (2000), «Война Харта» (2002), «Город грехов» (2005), «Счастливое число Слевина» (2005), «РЭД» (2010) и другим.
Одним из последних фильмов голливудской звезды стал триллер Survive The Night («Пережить ночь») (2020). Брюс Уиллис исполнил главную роль потерявшего лицензию доктора, в дом которого врываются преступники. Один из злодеев оказывается ранен, и врач должен прооперировать его, иначе бандиты убьют его семью.
В 2021 году Уиллис стал лицом одного из российских сотовых операторов. Для участия в рекламной кампании актёру не пришлось приезжать в Россию. Образ Уиллиса из «Крепкого орешка» был создан с помощью технологии генерации лиц на основе алгоритмов нейросетей.
Кадры Брюса Уиллиса из его лучших фильмов — в галерее NEWS.ru.
Брюс Уиллис и Мико Хьюз в фильме «Меркурий в опасности»
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Брюс Уиллис и Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек»
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Брюс Уиллис и Аманда Пит в фильме «Девять ярдов»
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Американский боевик «Шакал», 1977
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Американский научно-фантастический боевик 2009 года, Брюс Уиллис в роли агента Тома Грира
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Брюс Уиллис и Дэймон Уайанс в фильме «Последний бойскаут»
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Хэйли Джоэл Осмент и Брюс Уиллис в фильме «Шестое чувство»
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Брюс Уиллис в роли Корбена Далласа в фильме «Пятый элемент»
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Брюс Уиллис в фильме «Гудзонский ястреб»
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Фантастический фильм 1998 года «Армагеддон», Брюс Уиллис в роли Гарри Стэмпера
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Военная драма 2002 года. Брюс Уиллис в роли полковника Уильяма Макнамары
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