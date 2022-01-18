Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв остаётся в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке, куда его госпитализировали из дома престарелых. По словам главврача пансионата, 85-летний актёр страдает деменцией. В заведение для пожилых людей Куравлёва поместили сын и дочь, которые не смогли самостоятельно справиться с больным отцом. На примере знаменитого артиста и его возрастных коллег научный сотрудник института имени В. П. Сербского Алиса Коротина рассказала, что такое деменция, чем она опасна для пожилых, как вести себя родственникам и можно ли помочь страдающим слабоумием людям.

Главные симптомы деменции у пожилых людей

Невролог, нейрореабилитолог, врач паллиативной помощи, научный сотрудник института имени В. П. Сербского Алиса Коротина объяснила в беседе с NEWS.ru, в чём особенности деменции. По словам специалиста, «человек с деменцией становится опасен прежде всего для самого себя». Врач перечислила главные симптомы деменции у пожилых людей и посоветовала родственникам таких больных «вести себя с ними, как с трёхлетними детьми». Она подчеркнула, что «деменция никого не щадит — ни звёзд, ни простых пенсионеров».

Больной может открыть газ, воду в ванной и забыть об этом. Уйти в магазин и не вспомнить обратную дорогу домой. Это чревато негативными последствиями. Оставлять больного деменцией в одиночестве нельзя практически ни на минуту. Я сравниваю дементных людей с трёхлетними детьми. И правила поведения родственников человека с деменцией должны быть аналогичными: надо следить, что и как он ест, к чему прикасается, — рассказала невролог.

Алиса Коротина отметила, что при деменции бывают «светлые промежутки», когда человек помнит, как его зовут, где он работал, кто его дети. Но 80% времени, уточнила специалист, больной пребывает в «тёмном промежутке», забывая о многом и плохо ориентируясь в окружающей действительности.

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Доктор перечислила основные признаки деменции. Прежде всего — нарушение кратковременной памяти: человек буквально в деталях помнит события 50-летней давности, однако не может сказать, что он ел сегодня на завтрак. Кладёт вещи в не предназначенные для их хранения места: может обнаружить свои очки, например, в холодильнике. Агрессивен к окружающим, может обвинять собственных родственников в воровстве и даже попытках убийства. Вспоминает ушедших родственников так, будто они живые: «А где моя мама? Как умерла 30 лет назад? Я только вчера с ней разговаривала!»

По мнению Алисы Коротиной, нет ничего зазорного в том, что в какой-то момент родственники больного, уставшие от тяжести ухода за человеком с деменцией, могут определить его в пансионат под наблюдение специалистов, где ему обеспечат должное лечение и комфорт. Но такой дом престарелых ещё надо найти...

Как выбрать пансионат для больного деменцией

Невролог Алиса Коротина рассказала, как правильно выбрать пансионат для пожилого человека, страдающего деменцией.

Посмотрите посты на страницах пансионата в соцсетях, почитайте о нём отзывы в Интернете. Хороший пансионат всегда ведёт открытую информационную политику, делает фотоотчёты и следит за своей репутацией. Родственникам следует самим поехать в пансионат и узнать условия пребывания в нём. Стоит обратить особенное внимание на то, сколько человек проживают в комнатах, какие санитарно-бытовые условия (не бегают ли, например, тараканы), где расположены санузлы — на этаже или в каждой комнате. Надо изучить все «мелочи» вплоть до электроприборов (пожары и другие ЧП в домах престарелых, увы, не редкость). Не стесняйтесь просить показать лицензию и документы о результатах проверки учреждения пожарной инспекцией и прочими контролирующими органами. Узнайте, кто и как оказывает медицинскую помощь: какие конкретно специалисты будут курировать вашего родственника. Познакомьтесь и поговорите с данными специалистами лично. Не стесняйтесь уточнять информацию об их образовании, квалификации и опыте. Важно, чтобы пансионат находился недалеко от больницы — на случай острых состояний (инфаркт, инсульт и т. д.), когда пожилого человека нужно немедленно доставить в клинику. При размещении родственника в конкретное учреждение у вас должны быть под рукой мобильные телефоны руководства и медперсонала для прямой связи в любое время суток.

Как помочь человеку с депрессией?

Состояние Леонида Куравлёва резко ухудшилось после смерти жены Нины, которая скончалась в 2012 году. По словам соседей, артист стал вести затворнический образ жизни. Заказывая памятник на могилу супруги на Троекуровском кладбище, актёр настоял на том, чтобы на монументе написали и его имя — с открытой датой смерти. О сильных переживаниях Куравлёва из-за потери жены NEWS.ru рассказала руководитель Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России Валерия Гущина.

Леонид Вячеславович пришёл к нам в гильдию два года назад и сказал: «Всё, девочки, прощайте». У него были абсолютно отрешённые глаза. Он как бы «отторгал жизнь», в которой не стало Нины. Возможно, как следствие началось отторжение и мозговой деятельности, — предполагает Валерия Гущина.

Леонид Куравлёв Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По описанию изменившегося поведения Леонида Куравлёва невролог Алиса Коротина сделала вывод, что дело было не только в деменции, но и в депрессии. Она пояснила, что «острая депрессия, которая переходит в хроническую, может молниеносно развиться после так называемой стадии принятия горя на 7–10-й день после смерти близкого человека».

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис в беседе с NEWS.ru напомнил, что в похожей стадии горя находились известный кинорежиссёр Эльдар Рязанов (1927–2015) после смерти жены, редактора киностудии «Мосфильм» Нины Скуйбиной в 1994 году; диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов (1932–2021), похоронивший супругу, с которой прожил ровно 50 лет, в 2004 году; народный артист СССР Владимир Этуш (1922–2019), чья жена, педагог Нина Крайнова ушла из жизни в 2000-м. Однако все три мэтра в почтенном 80-летнем возрасте вступили в повторные браки. Эльдар Рязанов женился на киноредакторе Эмме Абайдуллиной, Игорь Кириллов — на продавщице Татьяне, работавшей в магазине рядом с его домом, Владимир Этуш — на своей давней поклоннице — переводчице с английского языка Елене Горбуновой. По словам Дениса Кириса, жёны «самоотверженно ухаживали» за артистами, продлив своей заботой их дни.

Мог ли Леонид Куравлёв последовать примеру коллег и также жениться? Руководитель Гильдии актёров кино Валерия Гущина отрицательно ответила на этот вопрос, объяснив, что у того «другое устройство психики и характера». По мнению Алисы Коротиной, от депрессии Леонида Куравлёва могли спасти дети. Врач порекомендовала родственникам людей, чьи близкие после сильного эмоционального потрясения ушли в себя, «нагрузить их социальной миссией».

Например, можно привезти папе, потерявшему жену, маленьких внуков и сказать: «Выручай! Надо с ними посидеть, без тебя нам не справиться». Это даёт пожилому человеку возможность почувствовать себя нужным, даже в депрессии могут «расправиться крылья». Люди старшего поколения привыкли чувствовать себя нужными. Таким образом развитие депрессии можно как минимум остановить, а после — обратиться к специалистам, — рассказала невролог.

Главное, по мнению Алисы Коротиной, «не оставлять человека с болью и воспоминаниями один на один».

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Фатеева, Федосеева-Шукшина, Светличная: кому из звёзд нужна помощь

Валерия Гущина объяснила, почему Гильдия актёров в своё время не помогла Леониду Куравлёву. Она рассказала, что это подразделение СК РФ занимается судьбой одиноких артистов, либо тех, кто «по определённым причинам имеет затяжной конфликт с ближайшими родственниками».

Гильдия все силы и средства обращает на актёров, которые замкнуты и одиноки. Их навещают разве что соцработники, которые меняются со скоростью звука. Вот к таким актёрам и актрисам мы приезжаем, помогаем. А у Леонида Куравлёва есть роскошная квартира, любимые дети и внуки. Нам казалось, ему не нужна помощь. Возможно, мы были не правы, — отметила Валерия Гущина.

Среди легенд советского кино, которым помогает гильдия сейчас, Гущина назвала 94-летнюю Раису Куркину, исполнительницу роли жены Верещагина в культовом фильме «Белое солнце пустыни», и 84-летнюю звезду фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» Наталью Фатееву. У обеих актрис есть дети, с которыми они по различным причинам практически не общаются. Гущина привела и обратный пример: Ольгу Шукшину, которая ухаживает за своей матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной, также, со слов дочери, страдающей деменцией.

Оля при мне лично говорила: и рада бы поместить маму в такие же условия, какие есть у Куравлёва. Потому что за ней приходится ходить, как за малым ребёнком. Полностью погружаешься в её жизнь, целиком отказываясь от своей собственной, — поделилась Валерия Гущина.

Лидия Федосеева-Шукшина Lev Ilyin/Global Look Press

Директор Гильдии актёров кино усомнилась в том, что деменцией страдает и Светлана Светличная. О возможном заболевании заслуженной артистки РСФСР заговорили около трёх месяцев назад, когда она «потерялась в Москве» и на её поиски были направлены силы угрозыска и волонтёры движения «ЛизаАлерт».

Светличная — это другая история. Не деменция, я думаю. Светлане просто нужно постоянное восхищение мужского пола. Она же и сыну своему какую претензию в основном высказывала: что «нет бы позвонить, спросить, мамочка, как ты себя чувствуешь, какая ты всё-таки у меня красивая — а он не восхищается, общается только по делу и достаточно сухо». Нарушения здоровья бывают разные, — подчеркнула Валерия Гущина.

«Если кумирам в старости не хватает на лекарства, что говорить о простых пенсионерах»

Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис назвал трагедию Леонида Куравлёва «к сожалению, типичной». По словам общественника, похожие жизненные драмы испытали в своё время исполнитель роли товарища Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» Анатолий Кузнецов (1930–2014), народный артист России Александр Белявский (1932–2012), заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин (1952–2020) и другие кумиры отечественного кинематографа.

Актёр Виктор Проскурин Рюмин Александр/ИТАР-ТАСС

Виктор Проскурин звонил нам в профсоюз с просьбой о помощи в приобретении кислородного баллона для работы лёгких. Проскурин, которого знала вся страна, не мог позволить себе купить жизненно необходимый прибор. Мы объявили сбор средств, однако не сумели собрать нужную сумму, хотя речь шла о не таких уж огромных деньгах, — заметил руководитель профсоюза.

Денис Кирис посетовал на небольшие пенсии российских актёров, на показе фильмов с участием которых телеканалы «продолжают получать прибыль». И отметил, что «если уж кумирам в старости не хватает на лекарства, что говорить о простых пенсионерах, страдающих тяжёлыми заболеваниями».