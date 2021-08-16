«Несчастный человек»: Соловьёв ответил на обвинения Пашаева

Телеведущий Владимир Соловьёв ответил на обвинения бывшего адвоката актёра Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, который рассказал об «изменах» армянской жены журналиста с азербайджанцем, передаёт URA.RU.

Ранее в эфире азербайджанского телеканала Eurasiadiary юрист заявил, что Соловьёв критикует Азербайджан по одной причине: телеведущий якобы женат на армянке, которая однажды изменила ему с азербайджанцем. Экс-адвокат Ефремова также подчеркнул, что после связи с азербайджанцем жена Соловьёва поняла: её супруг — «не мужчина».

Журналист заверил, что у него не было армянской жены, и ему никто не изменял.

Пашаев — несчастный человек. Это очень смешно, — отреагировал ведущий.

Владимир Соловьёв, согласно информации из открытых источников, был женат трижды. Его супруги — Ольга, Юлия и Эльга. С 2001 года он в браке с Эльгой Сэпп. Предположительно, у нее эстонские и немецкие корни.

Ранее Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб», после чего разругался с актёром Алексеем Паниным. Артист на своей странице в Instagram попросил кого-нибудь плюнуть в лицо телеведущему. Панин пообещал заплатить за это €500. Соловьёв после этого заявил, что уже советуется с адвокатами, а у команды юристов есть партнёрские отношения с коллегами в Испании, где сейчас проживает Панин. Позднее Актёр ответил журналисту, обещавшему ему «большую неприятность».