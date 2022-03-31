«Это патология»: невролог раскрыл симптомы болезни Брюса Уиллиса

Амнестическая афазия является одной из форм болезни Альцгеймера, при этом недуге возникают нарушения речи и человек забывает названия предметов, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. В этом случае пациент может описывать действие, но при этом не может сказать, как называется это слово. Ранее стало известно, что голливудский актёр Брюс Уиллис завершил карьеру из-за афазии.

Это дегенеративная патология, связанная с постепенным отмиранием нервных клеток. Начинается этот процесс с височной доли, с той области мозга, которая отвечает за такую сложную функцию, как речь. Это один из вариантов прогрессирующего течения деменции, — объяснил Гайфутдинов.

Он добавил, что амнестическая афазия лечится, но полностью избавиться от этого недуга невозможно. Врачи могут лишь сдержать этот процесс.

Мы должны понимать, что это дегенерация, это мозг, вылечить полностью не можем. Лечим с единственной целью — остановить быстроту процесса. Чтобы не за два года человек распался совсем, а чтобы он ещё через два года мог сохранить какие-то способности за собой ухаживать, себя обслуживать, справляться в быту. Это антихолинергическая терапия, есть такой медиатор ацетилхолин, он как раз реализует эти функции мозга, связанные с памятью. Задача — заблокировать фермент, который расщепляет вот этот ацетилхолин, и дать возможность дольше просуществовать этому ферменту между нейронами и функцию этих нервных клеток поддержать. Есть ещё препарат мемантин. Вот два препарата, которые имеют доказательную базу для лечения этой болезни, — рассказал врач.

Гайфутдинов также напомнил о наличии генетической предрасположенности к деменции, которую можно выявить на ранней стадии. Для профилактики он посоветовал беречь мозг от травматизма, избавиться от вредных привычек, а особенно возрасте 45–60 лет необходимо лечить повышенное давление, повышенный холестерин и бороться с лишним весом.

Ранее актёр Игорь Жижикин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Артист вспомнил, что познакомился со звездой «Крепкого орешка» в Лас-Вегасе во время открытия ресторана Hollywood. Его туда пригласил Арнольд Шварценеггер. По его словам, Уиллис создал себе имидж главного героя экшен-фильмов.