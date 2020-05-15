Блогер выпустил серию видео с ключевыми моментами в фильмах Marvel

https://static.news.ru/photo/1b9ccd4a-96a3-11ea-92cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Железный человек»/kinopoisk.ru

Автор YouTube-блога показал в серии видео экшен-сцены и ключевые моменты из фильмов вселенной Marvel. В подборку вошли отрывки из всех 23 картин киносерии.

Пользователь по имени Gugga Leunnam запустил проект в начале 2019 года и к настоящему моменту опубликовал уже пять роликов. Новую часть он нарезал, не выходя из дома из-за пандемии коронавируса.

Видео состоят из масштабных битв, переполненных графикой и ключевыми фразами главных героев.

Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel. По сути, он «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемстворта и Джереми Реннера.