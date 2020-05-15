Блогер выпустил серию видео с ключевыми моментами в фильмах Marvel

Автор YouTube-блога показал в серии видео экшен-сцены и ключевые моменты из фильмов вселенной Marvel. В подборку вошли отрывки из всех 23 картин киносерии.
Пользователь по имени Gugga Leunnam запустил проект в начале 2019 года и к настоящему моменту опубликовал уже пять роликов. Новую часть он нарезал, не выходя из дома из-за пандемии коронавируса.
Видео состоят из масштабных битв, переполненных графикой и ключевыми фразами главных героев.
Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel. По сути, он «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемстворта и Джереми Реннера.
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