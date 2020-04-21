Поклонник Marvel показал Мстителей в старости

https://static.news.ru/photo/ffbbf41a-83b6-11ea-a3a9-fa163e074e61_660.jpgФото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»/kinopoisk.ru
Пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel.
Поклонник франшизы по сути «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемстворта и Джереми Реннера. Как отметили пользователи, Капитана Америку зрители уже видели в пожилом возрасте при просмотре картины «Мстители: Финал».