Кино

Поклонник Marvel показал Мстителей в старости

12:38, 21 апреля 2020 153
Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»/kinopoisk.ru

Пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel.

Поклонник франшизы по сути «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемстворта и Джереми Реннера. Как отметили пользователи, Капитана Америку зрители уже видели в пожилом возрасте при просмотре картины «Мстители: Финал».

Old Original 6 Avengers from r/marvelstudios

Кроме того, комментаторы напомнили, что им вряд ли удалось бы увидеть Тони Старка и Наташу Романофф старыми, так как они погибли в ленте 2019 года.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что злодей Танос скорее всего не вернётся в фильмы вселенной Marvel. Персонаж появился в пяти картинах супергеройской серии.

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