Блогер Гоблин рассказал, сделает ли «смешной перевод» новой «Матрицы»

Российский видеоблогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в разговоре с NEWS.ru заявил, что не планирует делать «смешной перевод» четвёртой части франшизы «Матрица». Фантастический боевик выходит на широкие экраны 16 декабря 2021 года. Собеседник отметил, что похожий проект «Шматрица» («Матрица» (1999)) появился из-за «припадка энтузиазма».

Нет конечно. Тогда был припадок энтузиазма. Да и другие я не делал даже тогда. Шутки кончились, нечего больше пошутить, — ответил Пучков.

Первый фильм Ланы и Лили Вачовски — тогда Ларри и Эндрю Вачовски соответственно — про «Матрицу» вышел в 1999-м, в 2003-м свет увидели сразу два продолжения: «Перезагрузка» и «Революция». «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски появится в прокате 16 декабря с Киану Ривзом (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити) в главных ролях.

В сентябре Лана Вачовски рассказала, почему решила вернуться к миру киновселенной. Поводом послужила смерть родителей, об этом она сообщила на литературном фестивале в Берлине. При этом она отметила, что студия Warner Brothers практически каждый год предлагала ей и сестре выпустить продолжение культового фильма, но всякий раз они отказывались, так как считали, что «Матрица» получила логическое завершение.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Brothers обнародовала официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», который является продолжением фантастической трилогии братьев/сестёр Вачовски. Ролик опубликован на российском YouTube-канале Warner Brothers.