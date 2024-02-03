Благотворительность, покорение Голливуда, семья: как живет Родион Нахапетов

Фото: Александр Саверкин/ ITAR-TASS

Советский и американский кинорежиссер Родион Нахапетов в январе отметил 80-летний юбилей. Как сложилась его судьба после развода с Верой Глаголевой, смог ли он покорить Голливуд и почему занимался благотворительностью?

Как отметил юбилей Родион Нахапетов

21 января 2024 года Родиону Нахапетову исполнилось 80 лет. Как пишет «7дней.ru», в соцсетях появилось редкое фото кинорежиссера вместе с дочерями от Веры Глаголевой — Анной и Марией Нахапетовыми.

Старшая дочь Анна поздравила сразу и отца, и отчима — второго мужа Глаголевой Кирилла Шубского. Он отпраздновал 60-летний юбилей в один день с Нахапетовым.

«Спасибо, мама, ты подарила нам лучших отцов на свете! С днем рождения, любимые! Будьте, пожалуйста, здоровы, для нас это самое главное! И спасибо за счастье быть вашей дочерью!» — объявила дочь режиссера.

Почему Нахапетов расстался с Глаголевой

Родион Нахапетов уехал в США в 1988 году. Он пытался начать самостоятельную кинокарьеру на Западе с помощью кинопродюсера, дочери русских эмигрантов Наташи Шляпникофф. Профессиональные отношения переросли в личные, что стало серьезным ударом для Глаголевой.

«К тому моменту мы прожили с Верой 14 лет, но наши отношения уже перегорели, хотя ещё теплилась надежда на то, что все будет как прежде. Когда девочки впервые приехали ко мне, я представил Наташу как менеджера и друга. Несмотря на то что им было 10 и 12 лет, они все поняли и, когда улетали в Москву, оставили письмо с ультиматумом: „Или мы с мамой, или Наташа с Катей“. Мне было больно. Я плакал», — приводит «78.ru» воспоминания Нахапетова.

Со временем отношения между двумя семьями наладились: по словам Наташи Шляпникофф, они с Глаголевой стали подругами. В 1991 году Нахапетов женился на Шляпникофф, а Глаголева вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского. При этом режиссер в новом браке остался гражданином России.

Фото: Михаил Фомичев/ITAR-TASS Родион Нахапетов с Натальей Шляпниковой

Что Нахапетов снял в США

По информации с сайта Нахапетова, первые годы в США стали «испытанием на прочность» — семья испытывала большие финансовые трудности, идеи и синопсисы режиссера на киностудиях отклоняли, небольшие деньги «на пропитание» приносили идеи фильмов для независимых студий в Голливуде.

В 1993 году Нахапетов и Шляпникофф основали независимую кинокомпанию RGI Productions. На ней снимали первый фильм режиссера в США, известный как «Телепат» (Stir) и вышедший в прокат только в 1997 году. После в сотрудничестве с российским телеканалом ОРТ Нахапетов снял три «американские» серии телесериала «Убойная сила — 2», в которых он выступил как актер, режиссер и продюсер. Эпизоды получили общее название «Миссия выполнима».

В 2002 году был снят 12-серийный сериал «Русские в городе ангелов». Родион Нахапетов работал и в России, и в США — в РФ были сняты комедия «Моя большая армянская свадьба» (2004) и триллер «Заражение» (2007), а в Штатах — фильмы «Пограничный блюз» (2004), «Трилогия убийства», «Кровь успеха», «Московские дни».

После «Заражения» Нахапетов уже не выступал в качестве режиссера. Как актер он снялся в фильмах «Наследство» (2008), «Клянемся защищать» (2013) и криминальном сериале «Паук» (2015). Кроме того, в 2014 году он озвучил императора Николая II в телесериале Андрея Малюкова «Григорий Р.».

Как Нахапетов занимался благотворительностью

В 1993-м к Нахапетову обратились с просьбой спасти ребенка с врожденным пороком сердца, рассказывал он в интервью «Российской газете». Врачи из России помочь не могли, а на операцию в США не было средств. Режиссер понял, что не может отказать, восприняв просьбу как некий знак судьбы. Вместе с женой они нашли клинику, врачей и необходимые средства.

«Но вопрос не в том, чтобы найти доктора. А чтобы найти доктора, который бесплатно сделает операцию. Ни у нас таких денег не было, ни у бедного родителя. Наташа включилась в это дело, и ей удалось найти добрых людей. Мы привезли девочку в Лос-Анджелес, там была сделана операция. Оказывается, порок сердца можно поправить. Увидеть, как ребенок оживает, большое счастье», — говорил он.

Чтобы помочь большему числу людей, основали благотворительный фонд, призванный помогать детям с врожденным пороком сердца. Именно эту свою деятельность Нахапетов сегодня считает наиболее важной, по его словам, им с супругой удалось спасти около 300 детей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анна Нахапетова

Кем стали дети Нахапетова

Как пишет «78.ru», старшая дочь режиссера Анна Нахапетова (родилась в 1978 году) стала балериной и выступала на сцене Большого театра. В дальнейшем она выбрала актерскую карьеру. Ее первой ролью (кроме детского опыта в фильме «Воскресный папа») стал снятый Нахапетовым сериал «Русские в городе ангелов». А признание ей принес фильм «Одна война», который сняла в качестве режиссера Вера Глаголева. На текущий момент в ее фильмографии более 100 работ.

Анна Нахапетова была замужем за хореографом Егором Симачевым, родила ему дочь Полину, но в дальнейшем брак распался.

Младшая дочь Мария Нахапетова окончила ВГИК, однако не стала актрисой — она занимается графическим дизайном. Некоторое время она жила в США, где вышла замуж, но брак продлился недолго. После переехала в Москву, где встретила второго мужа — бизнесмена, с которым воспитывает сыновей Кирилла и Мирона.

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