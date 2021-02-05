Овечкин поделился воспоминаниями о Вере Глаголевой

https://static.news.ru/photo/e3f2e67e-6891-11eb-9fce-96000091f725_660.jpg Вера Глаголева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о покойной актрисе Вере Глаголевой. Российский хоккеист женат на её дочери Анастасии Шубской.

Она мне звонила. Писала: «С победой». Я знал, что Вера Витальевна и Кирилл Юрьевич постоянно смотрят хоккей и переживают. Первое знакомство? Она сразу поняла, что я хороший и добрый человек. В любой ситуации она была за меня горой, — рассказал Овечкин в фильме Первого канала «Вера Глаголева. Несломанный свет».

8 июля 2017 года Овечкин сыграл свадьбу с дочерью Глаголевой, а 16 августа этого же года актриса скончалась от рака желудка на 62-ом году жизни.

Когда мы приехали в Италию, думали, что у нас будет прекрасное времяпровождение, что будем вспоминать свадьбу и прекрасные моменты. Но так получилось, что ей стало плохо. Никто не думал, что так всё обернётся. Мы приезжали в больницу — она улыбалась и держалась молодцом, — поделился Овечкин.

Как писал NEWS.ru, внучка Веры Глаголевой, 13-летняя Полина Симачёва, на своей странице в социальной сети поделилась трогательным посланием в память о бабушке. Дочь Анны Нахапетовой написала, что скучает по звезде картины «Выйти замуж за капитана». Как заметила внучка артистки, смерть Глаголевой разделила жизнь их семьи на «до» и «после». Глаголева долгое время боролась с онкологией. Артистка скончалась в немецкой клинике. Официальная причина смерти — остановка сердца. У Глаголевой осталось три дочери.