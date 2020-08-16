Внучка Веры Глаголевой поделилась трогательным посланием в память о бабушке

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Внучка покойной актрисы Веры Глаголевой, 13-летняя Полина Симачёва, на своей странице в социальной сети поделилась трогательным посланием в память о бабушке. Дочь Анны Нахапетовой написала, что скучает по звезде картины «Выйти замуж за капитана».

Как заметила внучка артистки, смерть Глаголевой разделила жизнь их семьи на «до» и «после».

Скучаю и люблю тебя, моя бабушка Вера, — написала девочка в Instagram.

Полина сопроводила послание тремя хештегами: #тригодабезтебя, #вераглаголева, #бабушка.

Веры Глаголевой не стало три года назад. Долгое время она боролась с онкологией. Артистка скончалась в немецкой клинике 16 августа 2017 года. Официальная причина смерти — остановка сердца. У Глаголевой осталось три дочери.

Как ранее писал NEWS.ru, дважды мама Анастасия Шубская взбудоражила интернет-пользователей свежим снимком в бикини у бассейна. Летнее фото младшей дочери актрисы Веры Глаголевой привлекло внимание многочисленных поклонников супруга модели — хоккеиста Александра Овечкина. Они удивлены тем, как всего за пару месяцев после рождения второго ребёнка ей удалось избавиться от лишних килограммов.