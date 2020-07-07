Билли Айлиш присоединится к создателям «Офиса» в новом подкасте о сериале

https://static.news.ru/photo/647b9748-c048-11ea-b03c-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш станет гостьей подкаста An Oral History of the Office, посвящённого комедийному сериалу «Офис». Ведущим выступит исполнитель роли Кевина Мэлоуна в шоу Брайан Баумгартнер.

Подкаст будет состоять из 12 эпизодов, которые пошагово расскажут всю историю создания проекта, сообщает Entertainment Weekly. Баумгартнер проведёт беседы со звёздами сериала Стивом Кареллом, Джоном Красински, Рэйном Уилсоном, Дженной Фишер и Анжелой Кинси.

Кроме того, предположительно гостем подкаста станет создатель британского «Офиса», на основе которого была снята версия в США, Рики Джервейс. Билли Айлиш примет участие в обсуждении в качестве известной поклонницы сериала. Артистка заявила в мае, что недавно закончила смотреть шоу по 15-му кругу.

В 2019 году Дженна Фишер и Анжела Кинси запустили свой подкаст об «Офисе» под названием Office Ladies, в котором обсуждают каждый эпизод отдельно, писал NEWS.ru.