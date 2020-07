Билли Айлиш присоединится к создателям «Офиса» в новом подкасте о сериале

Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш станет гостьей подкаста An Oral History of the Office, посвящённого комедийному сериалу «Офис». Ведущим выступит исполнитель роли Кевина Мэлоуна в шоу Брайан Баумгартнер.