«Би-би-си» выпустит сериал об актёрах в изоляции

Британская телерадиовещательная компания «Би-би-си» объявила о выпуске сериала, рассказывающих об актёрах, оказавшихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект получил название Staged («Инсценировка»).
Главные роли в шоу исполнят Майкл Шин и Дэвид Тэннант, сообщает Deadline. В сериале также появятся Джорджия Моффетт, Люси Итон и Анна Лундберг.
По сюжету, актёры Вест-Эндского театра, оставшиеся без работы, продолжают репетиции удалённо, что иногда приводит абсурдным ситуациям. В сериал войдёт шесть 15-минутных эпизодов. Премьера состоится на канале BBС One в июне.
Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.