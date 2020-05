«Би-би-си» выпустит сериал об актёрах в изоляции

Главные роли в шоу исполнят Майкл Шин и Дэвид Тэннант, сообщает Deadline. В сериале также появятся Джорджия Моффетт, Люси Итон и Анна Лундберг.

New comedy series #Staged , starring #DavidTennant and @MichaelSheen , is coming to @BBCOne in June. Here's a little taster of what you can expect: https://t.co/xmzxmmVHSR pic.twitter.com/hehqJg8OX2