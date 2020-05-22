«Би-би-си» выпустит сериал об актёрах в изоляции

https://static.news.ru/photo/79cfc69c-9c2f-11ea-ad23-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Британская телерадиовещательная компания «Би-би-си» объявила о выпуске сериала, рассказывающих об актёрах, оказавшихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект получил название Staged («Инсценировка»).

Главные роли в шоу исполнят Майкл Шин и Дэвид Тэннант, сообщает Deadline. В сериале также появятся Джорджия Моффетт, Люси Итон и Анна Лундберг.

По сюжету, актёры Вест-Эндского театра, оставшиеся без работы, продолжают репетиции удалённо, что иногда приводит абсурдным ситуациям. В сериал войдёт шесть 15-минутных эпизодов. Премьера состоится на канале BBС One в июне.

Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.