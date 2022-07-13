«Балабанов бы не простил»: зрители раскритиковал трейлер «Брата 3» Зрители разочаровались в ещё не вышедшем фильме «Брат 3» после просмотра трейлера

Фото: Elena Dunn/Global Look Press

Зрители раскритиковали будущую картину «Брат 3» после просмотра трейлера фильма, появившегося в сети. Под трейлером набралось уже более тысячи комментариев, большинство из которых — негативные.

«Руки прочь от «Брата», «Балабанов бы вам такое не простил», «Что ж вы делаете, нелюди!», пишут разгневанные зрители.

По сообщениям авторов ленты, одну из ролей в новом фильме сыграл бывший мэр Архангельска Александр Донской, также зрители увидят Эрика Робертса, рэпера Птаху, Басоту, Василия Карпенко, Юрия и Владимира Торсуевых, Антона Зацепина и звезду фильм «Пила» Костаса Мэндилора.

Режиссёр третьего «Брата» — Валерий Переверзев. Создатели фильма никак не могут определиться с миссией ленты. Сначала они говорят, что это будет продолжением культовой истории Алексея Балабанова, а после заявляют, что никаких переплетений с дилогией режиссёра не будет. При этом в появившемся ранее тизере рэпер Птаха произносит культовый монолог Данилы Багрова «В чём сила».

Именно Птаха пытается вступиться за будущую картину, вступая в споры с подписчиками. Он призывает «замкнутых диванных критиков» сначала посмотреть кино, а после уж комментировать.

Тизер картины «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева вышел в июне на YouTube-канале, посвящённом проекту. В кадре стоят два человека, один из них вооружён. Второй у него спрашивает: «Вот скажи мне, цыган, в чём правда?» «Правда в силе», — отвечает тот.