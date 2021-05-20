BadComedian рассказал, может ли российское кино конкурировать с западным

https://static.news.ru/photo/de1a1d26-b981-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео BadComedian/outube.com

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с NEWS.ru поделился мнением о возможностях отечественного кинематографа. По его словам, в крупных проектах всегда участвует государство, однако «наше кино» в любом случае не выдержит конкуренции с западным продуктом. Но не всё так безнадёжно. По мнению обзорщика, «отыграться» можно на комедиях или, например, «нишевых ужастиках» и других лентах с небольшим бюджетом.

Но комедии, может быть, нишевые ужастики — невысокобюджетное кино, вполне может победить в конкуренции [c западными картинами], особенно в комедиях, неважно, низкопробных или высокопробных — но сборы у отечественных комедий конкурируют с западными и превосходят их в том числе. А иногда случается так, что перебивает и блокбастеры от Marvel, например, какой-нибудь «Холоп» собрал рекордные за всю историю $50 или $60 млн, такие числа невероятные, — добавил Баженов.

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