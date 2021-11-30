BadComedian поддержал идею губернатора Хабаровского края снять вестерн

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, поддержал идею губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва снять вестерн о краже золота, чтобы привлечь туристов. Он отметил, что главное — реализация, и напомнил об успешном фильме в этом жанре «Свой среди чужих» Никиты Михалкова, передаёт «Газета.Ru».

Но в удаче туристического замысла Баженов усомнился.

Я не думаю, что пассажиропоток будет бесконечный. Это не выглядит так, что туда будут ездить лишь бы посмотреть, где снимали тот самый фильм. В Голливуд так ездят, потому что там гора фильмов, гора развлекательных центров, гора сцен из фильмов, где это снимали. А тут один фильм сняли и ради него ехать, мне это кажется маловероятным, — сказал кинокритик.

Он добавил, что, вероятно, Дягтерёв снимет в Хабаровском крае ещё несколько фильмов, но в туризм из-за одной картины Баженов не верит.

Ранее BadComedian предложил Роскомнадзору запретить контент с убийствами, любым насилием и воровством. Так он отреагировал на инициативу ведомства запретить показ фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Блогер не понимает, почему в Роскомнадзоре решают, что должен смотреть 18-летний зритель.