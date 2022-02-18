Актёр Шварц объяснил, почему в России начали снимать сериалы про вампиров

Вампирская тематика стала популярна в российском кино из-за стремления отвлечься от реальности, объяснил «Газете.Ru» актёр Евгений Шварц, сыгравший в фантастическом сериале «Карамора». До этого же многие снимали «чернуху», потому что она продавалась, отметил актёр.

Раньше не снимали, потому что денег не было. Сначала у нашего кинематографа появился светоч в лице Алексея Балабанова. Многие начали его, короля «чернухи», «перерисовывать» в хорошем смысле этого слова. Все осознали коммерческую выгоду подобных фильмов. <...> Но я ведь хочу посмотреть что-нибудь хорошее, интересное и позитивное, отвлекающее от реальной обстановки. <...> В «Караморе» ты переживаешь за вампиров, хоть они и кровопийцы, дьявольское отродье, но они хотят сделать что-то хорошее, — рассказал Шварц.

Он добавил, что не просто так расцвет кинематографа в США пришёлся на эпоху Великой депрессии, когда режиссёры стали отвлекать зрителей от реальности светлыми фильмами. Именно тогда у них появились частные инвесторы и прибыль.

Ещё один российский сериал о мифических существах, «Вампиры средней полосы», стал одним из самых обсуждаемых проектов весны 2021 года. Сюжет разворачивается вокруг провинциальной смоленской семьи вампиров, предпочитающей не убивать людей. Их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда в городе обнаружили тела обескровленных молодых людей.