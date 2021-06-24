Названы самые обсуждаемые сериалы весны 2021 года

Российские сериалы «Пищеблок», «Угрюм-река» и «Вампиры средней полосы» назвали самыми обсуждаемыми проектами весны, передаёт ТАСС со ссылкой на итоги исследования платформы аналитики социальных медиа YouScan. Последняя лента в списке собрала больше всего «реакций» в Сети.

За март — май детективно-мистическая картина с Юрием Стояновым, Екатериной Кузнецовой и Ольгой Медынич собрала 75 088 лайков, комментариев и репостов. Сюжет разворачивается вокруг провинциальной смоленской семьи вампиров, предпочитающей не убивать людей. Их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда в городе обнаружили тела обескровленных молодых людей. Режиссёром «Вампиров средней полосы» стал Антон Маслов. Премьера состоялась 18 марта 2021-го на сервисе START.

На втором месте — проект Первого канала «Угрюм-река» режиссёра Юрия Мороза. Сериал получил более 52,6 тысячи реакций. Действие фильма, как и одноимённого романа Вячеслава Шишкова, разворачивается в конце XIX — начале XX века в Сибири.

На третьей строчке — «Пищеблок» онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD». В его основе — одноимённый роман Алексея Иванова. Премьера состоялась в конце мая, но обсуждение первых трёх эпизодов собрало свыше 41,7 тысячи реакций. Проект рассказывает о маленьком пионерском лагере на берегу Волги, где во время Олимпийских игр 1980 года начинается серия странных событий.