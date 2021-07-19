Актёр Александр Балуев госпитализирован с коронавирусом в Москве

Актёр Александр Балуев экстренно госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. По предварительным данным, у артиста диагностировано поражение обоих лёгких, пишет «Экспресс-газета».
По данным издания, процесс
Александр Балуев известен по киноленте "Кандагар«Ю а также по сериалу «Благословите женщину». В 2006 году актёр был награждён премией ФСБ России за роль контрразведчика капитана Костина в фильме «Гибель империи».
Ранее сообщалось, что дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заразилась коронавирусом. В сторис Instagram она опубликовала положительный тест на COVID и рассказала о симптомах