Актёр Александр Балуев госпитализирован с коронавирусом в Москве

Актёр Александр Балуев экстренно госпитализирован в больницу для больных коронавирусом в Коммунарке. По предварительным данным, у артиста диагностировано поражение обоих лёгких, пишет «Экспресс-газета».

По данным издания, процесс охватил всего по пять процентов каждого парного органа, но медики обеспокоены общим состоянием артиста. В силу своего возраста Балуев. которому сейчас 62 года, попадает в группу особого риска.

Александр Балуев известен по киноленте "Кандагар«Ю а также по сериалу «Благословите женщину». В 2006 году актёр был награждён премией ФСБ России за роль контрразведчика капитана Костина в фильме «Гибель империи».

Ранее сообщалось, что дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заразилась коронавирусом. В сторис Instagram она опубликовала положительный тест на COVID и рассказала о симптомах