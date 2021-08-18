Актрисы из «Игры престолов» вспомнили о самых ужасных сценах сериала

Актрисы Лена Хиди и Ханна Уэддингем, снимавшиеся в сериале «Игра престолов», вспомнили о самых тяжёлых сценах, которые были у них. Об этом рассказывает Entertainment Weekly.

Во время видеочата актрисы вспомнили съёмки пятого сезона сериала. Так, героиня Лены Хиди Серсея Ланистер в одной из сцен шла по улицам города голая и обстриженная, в то время как зеваки закидывали её помоями. По словам Хиди, ей было некомфортно в течение двух дней подряж сниматься в полуобнажённом виде перед несколькими тысячами человек.

Ещё более сложным для актрис оказался шестой сезон. Травматичным опытом назвали они съёмки эпизода, в котором героиня Хиди пытает героиню Уэддингем, привязывает её к столу, выливает кувшин вина на лицо и не оставляет надежды на спасение.

Мы никогда не говорили об этом, потому что обе сочли этот опыт довольно травматичным. Я имею в виду наши сцены с «винобордом». Люди всегда приходят в ужас, когда узнают, что это все было по-настоящему, без компьютерной графики, — отметила Уэддингем.

Я подумала, есть ли у актеров вообще границы? И, очевидно, когда ты выходишь на площадку, то нет. Но когда ты была привязана к этой доске (съемки эпизода длились десять часов), я почувствовала себя ужасно, снимаясь в этой сцене, — вторила ей Хиди.

Другие актёры сериала ранее также сообщали о том, что им было морально тяжело сниматься в некоторых сценах шоу. Так, актёр Иван Реон, игравший Рамси Болтона, рассказывал, что сцена изнасилования героини Софи Тернер Сансы Старк стала «худшим днём в его карьере».

Кроме того, писатель Джордж Р.Р. Мартин, по мотивам фэнтезийного цикла которого снят сериал, высказывал недовольство сценой первой брачной ночи Дейнерис (Эмилия Кларк) и Кхала Дрого (Джейсон Момоа). По словам автора, всё должно было происходить по обоюдному согласию, в то время как создатели сериала превратили сцену в изнасилование героини.

Ранее звезда сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон рассказал, что после завершения съёмок был вынужден пройти реабилитацию в специализированной клинике, где врачи боролись с алкоголизмом, переутомлением и стрессом актёра.