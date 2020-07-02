Актриса Марго Робби дала пощёчину Леонардо Ди Каприо из-за роли в фильме

https://static.news.ru/photo/c225300a-bc80-11ea-84dd-fa163e074e61_660.jpg Марго Робби и леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит» Фото: Paramount Pictures

Голливудская актриса Марго Робби, которая сегодня отмечает 30-летие, вспомнила, как однажды ударила по лицу Леонардо Ди Каприо.

Инцидент произошёл на пробах к фильму «Волк с Уолл-стрит». К тому времени Ди Каприо уже был утверждён на главную роль.

По словам актрисы, она понимала, что на кастинге нужно нечто экстраординарное, в её голове в одну секунду появилась мысль, что у неё есть только 30 секунд в этой комнате, и если она не удивит, то ничего не выйдет. По сценарию Ди Каприо кричал на неё.

Он заканчивает свой монолог словами: «Ты должна быть счастлива иметь такого мужа, как я. А теперь иди сюда и поцелуй меня». Я подхожу, приближаюсь к его лицу... Я думаю, что должна поцеловать его. Когда ещё выпадет шанс поцеловать Ди Каприо... А потом раздается щелчок в голове. Бац! И я со всей силы ударяю по лицу и кричу: «Да пошёл ты», — рассказала артистка.

Этого в сценарии не было. Все присутствующие в комнате замерли, наступила тишина.

Увидев такой поступок актрисы, режиссер Мартин Скорсезе был впечатлён и решил дать ей шанс принять участие в съёмках фильма. В результате Робби сыграла супругу главного героя Наоми Лапалью.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Леонардо Ди Карио выступит продюсером художественного фильма для стримингового сервиса Netflix. Лента будет основана на документальной картине «Вирунга», вышедшей в 2014 году. История оригинального фильма разворачивается в одном из африканских национальных парков, где под угрозу попадает последний представитель вида горных горилл.