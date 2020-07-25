Актриса из «Унесённых ветром» умерла в возрасте 104 лет

https://static.news.ru/photo/330fbd48-cf65-11ea-b65c-fa163e074e61_660.jpg Оливия де Хэвилленд в фильме «Унесенные ветром» Фото: a90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет.

Об этом сообщил портал Deadline .

Она обрела популярность после роли Мелани Гамильтон в фильме «Унесённые ветром», который вышел на экраны в 1939 году.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио. Её отец Уолтер преподавал в британском колледже. После развода родителей будущая голливудская дива переехала в США, штат Калифорния, где в 18 лет получила свой первый контракт.

Де Хэвилленд является обладательницей двух «Оскаров» за картины «Каждому своё» 1948 года и «Наследница», вышедшего в 1949 году. Актриса также дважды была удостоена награды «Золотой глобус».

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