Актриса Инна Королёва покинула сериал «Сваты»

https://static.news.ru/photo/4d9fea74-aa36-11ea-870b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Российская актриса Инна Королёва сообщила о прекращении участия в съёмках сериала «Сваты». Она исполняла роль Машу Ковалеву — дочь главных героев Ивана и Валентины Будько. Она исполняла роль Маши Ковалёвой, дочери главных героев Ивана и Валентины Будько.

Королёва заявила, что все сцены с её участием уже отсняты, передаёт портал DonDay. Отмечается, что эпизоды с участием детей Будько в новых сериях будут появляться редко.

Все остальные актёры продолжат сниматься в седьмом сезоне проекта. Работа над новым сезоном возобновится, когда будут сняты запреты на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Съёмки были приостановлены в марте, ещё до начала карантина.

Ранее актёр Фёдор Добронравов рассказал, что все ключевые актёры будут задействованы в седьмом сезоне сериала «Сваты». Он отказался раскрывать, в чём будет заключаться главная идея шоу, чтобы зрители увидели всё сами.

Как писал NEWS.ru, режиссёр проекта Андрей Яковлев подтвердил, что седьмой сезон шоу станет последним. Съёмки стартовали в начале 2020 года.