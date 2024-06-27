15 киноляпов из фильма «Ночной дозор», которые легко заметить

Фото: РИА Новости

27 июня 2004 года состоялась премьера мистического фэнтези о вампирах «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. 20 лет назад картина приятно удивила российского зрителя и открыла режиссеру дорогу в Голливуд. Квентин Тарантино называл Бекмамбетова любимым режиссером, а «Дозор» — его лучшим фильмом. Лента стала событием в русском кино, но при ее создании не обошлось без киноляпов.

Как снимали «Ночной дозор»

«Ночной дозор» снят по первой книге Сергея Лукьяненко из цикла о противостоянии современных Темных и Светлых магов. Позже по второй части были выпущены фильм «Дневной дозор» и компьютерная игра, произведения автора перевели на 30 языков.

В 2000 году над экранизацией начал работать режиссер Сергей Винокуров, снявший картину «Упырь». В проект пригласили Артемия Троицкого и Ивана Охлобыстина, а сценарий начала писать Рената Литвинова. Но когда Лукьяненко прочитал первые главы, то ужаснулся, как его сказку о борьбе добра и зла превратили в чернуху о вампирах.

Так «Дозоры» перешли к Тимуру Бекмамбетову. Он сразу взял Константина Хабенского на роль Антона Городецкого. Режиссер планировал, что Гессера сыграет Михаил Ульянов, но продюсеры отстояли кандидатуру Владимира Меньшова. На Светлану пробовалась Виктория Толстоганова, но утвердили Марию Порошину.

Труднее всего было найти ведьму Шульц. Из-за актерских суеверий актрисы отказывались от роли. В их числе были Лия Ахеджакова и Зинаида Шарко. Так роль досталась Римме Марковой. Она думала, что играет аферистку, которая только выдает себя за ведьму. Актриса не читала сценарий целиком и расстроилась, когда узнала правду о своей героине.

Костюмы для героев покупали на блошиных рынках или доставали из домашних шкафов. Униформу сотрудников «Горсвета» реквизиторы сделали из вываренных и потертых рабочих роб, а интерьер ведьминской кухни подсмотрели у одной пожилой женщины.

«Дозоры» стали первым отечественным фильмом с обилием спецэффектов. Особенная гордость художников — жуткая кукла Машенька, бегающая на длинных паучьих лапах. Сначала резиновую куклу превратили в компьютерную модель, а затем вместе с режиссером подставляли к ней лапы разных пауков.

В России оба «Дозора» много критиковали за сильное отличие от первоисточника, но фильмы успешно прошли в прокате и по сборам обогнали «Властелина колец». Бекмамбетова пригласили в Голливуд, и в числе поклонников оказались Квентин Тарантино, Тоби Магуайр и Джеймс Ганн.

Какие киноляпы допустили создатели «Ночного дозора»

1. В начале фильма в сцене с тигром, в которого перевоплощается героиня Анны Слю, на полу вместо бабушки Дарьи Шульц (Римма Маркова) лежит мужчина в красной майке.

2. В другой сцене, когда вампиры заморозили людей за обеденным столом, один человек почему-то продолжает моргать. Более того, его рука с вилкой между кадрами заметно меняет положение.

3. На теплоходе, когда беременная жена Антона Городецкого выходит на палубу, солнце находится слева. Это видно по тени, которую отбрасывают объекты. На другом кадре камера меняет положение на противоположное, но солнце так и остается слева.

4. Перед входом в метро у мальчика Егора (Дмитрий Мартынов) мокрые волосы и рюкзак с полностью черными лямками, но когда его замечает Антон Городецкий, то волосы мгновенно становятся идеально сухими, а на лямках рюкзака появляются полосы.

5. Когда Егор заходит в метро, то зритель видит наверху надпись «Парк Культуры». Когда же он входит в вагон, то оказывается на станции ВДНХ, а это совершенно другая ветка столичной подземки в противоположном направлении.

6. Еще один ляп происходит через пару минут. Когда поезд прибывает на станцию «Ботанический сад», голос в вагоне почему-то объявляет, что следующей станцией будет «Ботанический сад».

7. Подозрительно выглядит и бабушка в вагоне. Она то стоит спиной, то разворачивается к Антону Городецкому лицом. Хотя зрителю четко дают понять, что герой едет в час-пик, и там вряд ли возможно так двигаться.

8. Когда Антон и вампиры идут пить кровь на рынке, в правой части экрана можно заметить тень от камеры.

9. Когда Городецкого вносят в офис Гессера, у него на лице совсем не много крови. Ее становится больше в сцене, в которой соратники героя Меньшова кладут главного персонажа на стол. Мебель удлиняется во время реанимационных процедур Городецкого. После окончания исцеляющего сеанса у Гессера стол вновь становится обычного размера.

10. Время действия в фильме — 2004 год. Если считать, что начальная сцена с ведьмой происходит в 1992 году и к тому времени добавляется 12 прошедших лет. Но когда герой Георгия Дронова смотрит происшествия в Москве через поисковик, то на экране отчетливо видна дата — 15 мая 2003 года.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

11. В этой же сцене герой Дронова вводит логин почты Рамблер — «Горсвет», хотя Рамблер регистрирует адреса только на латинице.

12. Номерной знак на машине «Горсвета» в 1992-м и в 2004-м одинаковый, хотя современные государственные знаки ввели в 1995 году. А значит, в те временные промежутки у машины «светлых» должны быть разные номера.

13. Когда свет отключается по всему городу, у машин на дорогах почему-то тоже гаснут фары. Однако табло на футбольном поле продолжает светиться.

14. В самолете женщина теребит в руках инструкцию безопасности от Ту-154. Буквально в следующем кадре птица попадает в турбину, которая расположена под крылом Ил-86. Получается, что в самолете почему-то оказалась инструкция по аварийно-спасательным выходам от другого лайнера.

15. Когда в оперативном штабе «светлых» обсуждают воронку, один из героев определяет угловую скорость воронки в метрах в секунду. Однако единица измерения угловой скорости, принятая в Международной системе единиц, — радиан в секунду. В технике также используются обороты в секунду, намного реже — градусы, минуты, секунды дуги в секунду, грады в секунду, но никак не метры.

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