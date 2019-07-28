https://static.news.ru/photo/4f2d9142-b122-11e9-8ed0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Угроза нового дождевого паводка вынудила руководство города Тулуна в Иркутской области начать эвакуацию жителей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По её данным, оповещение и эвакуация горожан проводится силами МЧС России, полиции и администрации муниципальных образований.

Особенно под угрозой подтопления в Тулуне находятся районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулунском районе эвакуируют жителей населённых пунктов Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский.

Ранее News.ru писал о том, что в Тулуне Иркутской области за сутки выпала почти месячная норма осадков.