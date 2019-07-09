https://static.news.ru/photo/dbeb568c-a22c-11e9-aecf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, планируют освободить от транспортного налога на два года. Соответствующий законопроект поручил разработать председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол, передаёт пресс-служба Заксобрания.

Жителей ряда районов, пострадавших от наводнения, планируется освободить от уплаты транспортного налога [за период 2018 и 2019 годов], который сейчас зачисляется в областной бюджет, – говорится в сообщении .

Отмечается, что Сокол намерен обратиться к муниципальным властям для принятия нормативно-правовых актов, освобождающих пострадавших граждан от уплаты налога на имущество и земельного налога за этот же период. Эту сумму территориям компенсируют из областного бюджета. Она оценивается примерно в 300 млн рублей.

Тысячи семей оказались в тяжелейшей ситуации, и такая мера поддержки в виде освобождения от налогов снизит нагрузку на семейные бюджеты. Налоговая служба поддержала нашу инициативу, и я уже дал поручение о подготовке соответствующего законопроекта, – приводит пресс-служба слова председателя регионального Заксобрания.

Ранее News.ru писал, что Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил несколько вариантов компенсации ущерба пострадавшим от наводнения. Среди них – предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов, выдача сертификатов для приобретения на вторичном рынке или для покупки нового жилья. Общий материальный ущерб от стихии составил около 29 миллиардов рублей.