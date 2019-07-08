https://static.news.ru/photo/57c64148-a1a8-11e9-8b1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что жителям, утратившим своё жильё в результате паводка, будет предложено несколько вариантов решения этой проблемы.

С каждым пострадавшим проведут индивидуальную работу по этому направлению, — заявил Левченко в интервью « Свободной прессе ».

Глава региона отметил, что предполагаются предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов, выдача сертификатов для приобретения на вторичном рынке или для покупки нового жилья. Общий материальный ущерб от стихии составил около 29 миллиардов рублей.

Как писал News.ru, правительство Иркутской области определилось с площадками под строительство нового жилья в Тайшете, Чуне, Нижнеудинске и Тулуне взамен уничтоженного во время наводнения.