«Вывозят на экспорт»: производители предупредили о дефиците говядины Бизнес предупредил о сокращении производства говядины в России

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Национальный союз производителей говядины РФ ожидает сокращения производства говядины в стране в ближайшие годы, сообщил генеральный директор организации Роман Костюк, передаёт ТАСС. По словам бизнесмена, мясо вывозят на экспорт, а импорта всё меньше.

В ближайшее время сокращение говядины будет иметь твердую тенденцию, сокращение качественной говядины связано с тем, что ее вывозят на экспорт, поскольку всего два производителя способны производить ее и экспортировать, — заявил Костюк.

Он добавил, что из-за снижения покупательной способности населения и роста производства дешёвой свинины и птицы это мясо замещает говядину, по которой Россия больше чем на 20% зависит от импорта из Уругвая, Бразилии, Парагвая. При этом Евросоюз отказывается от поставок скота, зачастую даже оплаченных животных.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин ранее заявил, что пандемия коронавируса и санкции в отношении России нарушили цепочки поставок в страну ряда товаров из-за рубежа. Это способствовало росту цен, в том числе на продукты питания. Предполагается, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15–20%.