В РФ будут открывать по 80 ресторанов бывшей сети «Макдоналдс» еженедельно Выкупивший «Макдоналдс» предприниматель заявил, что в России будут открывать до 80 точек фастфуда в неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый ресторан быстрого питания сети McDonald's в торговом центре

Бизнесмен Александр Говор, который выкупил российский бизнес «Макдоналдс», заявил о планах открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов ушедшей из России сети быстрого питания каждую неделю. По словам предпринимателя, 12 июня откроется 15 точек питания, через неделю в Москве и Московской области заработают еще 50 ресторанов и так будет «каждую неделю». В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что за за полтора-два месяца в России откроются все 850 ресторанов.

Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов, — заявил бизнесмен.

Говор также отметил, что после открытия первых точек «Макдоналдс» в столице и Московской области, рестораны начнут открываться на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

После ухода компании «Макдоналдс» из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и, возможно, исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг Тейсти».