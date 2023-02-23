«Северный поток» потерял крупного инвестора Немецкая Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке»

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Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, немецкая Wintershall Dea, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе газопровода «Северный поток» после его повреждения. В отчете компании говорится, что из-за геополитической обстановки оценить сроки и затраты на восстановление инфраструктуры невозможно, в связи с этим Wintershall Dea списала все свои вложения. В 2022 году чистый убыток компании составил €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд она получила из-за выхода из активов в России.

Продолжать работать в России нецелесообразно. Пути назад нет. Нет никакого ожидания в надежде на улучшение. Мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта, — заявил генеральный директор компании Марио Мерен.

Wintershall Dea обладала долями в компаниях Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, связанных с «Северным потоком». Компания являлась одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2». Кроме того, Wintershall Dea принадлежит доля в 25,01% в «Ачим девелопмент», совместном проекте с «Газпромом». Также Wintershall Dea вместе с «Газпромом» и австрийской компанией OMV управляет совместным предприятием «Севернефтегазпром», которое занимается разработкой Южно-Русского месторождения.

В январе 2023 года Wintershall Dea объявила о намерении выйти из проектов в России. Компания оценила убытки от деконсолидации совместных предприятий в России в €5,3 млрд.