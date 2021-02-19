Сенатор нашёл способ предотвратить рост цен на продукты из-за упаковки

https://static.news.ru/photo/3c2aa538-72ac-11eb-90b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избежать подорожания продуктов из-за роста цен на пластиковую упаковку можно перейдя на перерабатываемые виды материалов, считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Надо переходить на те пластики, которые потом перерабатываются. Если производители упаковки будут платить утилизационный сбор, то они сами по своей инициативе перейдут просто на те пластики, которые будут перерабатываться, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Майоров.

При этом сенатор подчеркнул, что полный отказ от пластика может изменить цены только в сторону их увеличения, так как этот материал является на сегодняшний день одним из самых дешёвых видов упаковки.

Как писал NEWS.ru, Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность увеличения стоимости пластиковых упаковок. С конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. При этом поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья: цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тысяч до 115 тысяч рублей за тонну.

По данным директора компании «Химпартнёры» Константина Рзаева, рост цен на три самых популярных упаковочных полимера (ПЭТ, полиэтилен, пропилен) начался ещё в июле прошлого года, а сейчас цена сырья выросла вдвое. По мнению Рзаева, избежать повышения стоимости упаковки невозможно, так как доля сырья в ней составляет 40–70%.