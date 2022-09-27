Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от частичной мобилизации «Известия»: представители бизнеса попросили предоставить отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса, пишут «Известия». По мнению главы организации, бизнес должен продолжать свою работу для удовлетворения потребностей государства и населения. В своем письме Калинин предложил установить квоты по призыву с одного предприятия, а также в случае мобилизации директора предоставить несколько дней для того, чтобы передать дела.

Предлагается приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от выручки и привязаны к самому статусу индивидуального предпринимателя, например, патент, страховые взносы, имущественные налоги и аренду, — сказано в письме главы «Опоры России».

Он при этом назвал отсрочку от мобилизации для бизнеса не преференцией, а необходимостью.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко после открытия первого в России центра поддержки для семей мобилизованных призвал создать подобные центры по всей стране. В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что подобный центр был открыт в Артемовском городском округе. Обращения граждан принимают специалисты аппарата гордумы и представители общественных организаций.