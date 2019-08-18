https://static.news.ru/photo/f5f059dc-c23f-11e9-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/"АГН Москва"

Группа компаний «МонАрх» может инвестировать порядка трёх миллиардов рублей в строительство комплекса по производству модулей жилых домов в ТиНАО.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что сейчас проект находится в разработке, точная информация о размере инвестиций и сроках строительства появится осенью 2019 года, передаёт АГН « Москва ».

Планируется, что комплекс будет возводить до 500 тысяч квадратных метров готового жилья в год. С конвейера будет сходить крупноразмерный модуль с полной отделкой. Находиться производство, вероятно, будет рядом с посёлком Внуково.

Как писал News.ru ранее, Москомэкспертиза согласовала первый этап строительства подземного торгового комплекса на Павелецкой площади. Общая площадь работ составит более 72 тысяч квадратных метров.