Прибыль компании Fix Price сократилась почти в два раза

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По итогам первого полугодия 2022 года компания Fix Price сократила чистую прибыль по МСФО с 9,788 млрд рублей до 5,095 млрд рублей, сообщило АБН. Однако в отчете сети магазинов с фиксированной ценой подчеркивается, что выручка увеличилась на 24,2% год к году и составила 131,8 млрд рублей. Причинами являются рост продаж и расширение сети магазинов.

За первое полугодие мы открыли 363 новых магазина, и мы сохраняем наши планы по открытию 750 магазинов в 2022 году. В августе мы запустили новый распределительный центр в Самаре площадью 40 тысяч кв. м. В планах компании открытие второго склада в Новосибирске в 2022 году, а также запуск РЦ в Домодедово в первом квартале 2023 года, что позволит поддержать темпы развития сети, — заявил директор сети Дмитрий Кирсанов.

Кирсанов также сообщил, что совет директоров Fix Price решил отменить выплату ранее объявленных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей и таким образом приостановить действующую дивидендную политику. Это назвали «вынужденной и временной мерой», которая обусловлена внешними факторами.

Ранее стало известно, что сеть магазинов с фиксированной ценой товаров Fix Price планирует запустить точки продаж в отделениях «Почты России». Посетители почты смогут купить канцелярию, одежду, бытовую химию и предметы домашнего обихода. Такое решение обеспечит жителей удалённых населённых пунктов качественными и доступными товарами