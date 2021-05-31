«Почта России» будет торговать лекарствами

https://static.news.ru/photo/6d907d3e-c2af-11eb-b987-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
«Почта России» получила разрешение от Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Оплатить медикаменты можно будет при доставке посылки почтальоном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Росздравнадзор выдал «Почте России» разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь «Почта» сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам, — сообщили в компании.
Уточняется, что «Почта России» будет доставлять только безрецептурные лекарства. Для препаратов, требующих специальных условий хранения, курьерам выдадут термоконтейнеры.
Ранее генеральный директор компании Максим Акимов рассказал, что «Почта России» станет холдингом из десяти компаний. В 2020–2030 годах «Почта России» предполагает перейти к холдинговой модели управления, взяв в этом пример с Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post. Предполагается, что это поможет увеличить эффективность управления, а также даст возможность дочерним компаниям получать партнёров, быстрее разрабатывать продукты и выводить их на рынок.