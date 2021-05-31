«Почта России» будет торговать лекарствами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что получение максимальной прибыли заложено в самих основах ведения бизнеса и на это указывал ещё Карл Маркс. Об этом он заявил в интервью РБК. Ранее в жадности упрекнул предпринимателей премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Если говорить о жадности, то ещё Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса, — сообщил Костин. При этом он отметил, что сверхприбыли не должны извлекаться за счёт общества....