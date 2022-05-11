Philip Morris купит своего европейского конкурента

Фото JÃ�rgen Ritter, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris купит своего европейского конкурента Swedish Match, сообщает «Компания». Руководство Swedish Match одобрило сделку, её сумма — $16 млрд, на закрытии торгов днём раньше она оказалась выше рыночной цены примерно на 40%.

Покупка должна состояться до 30 сентября, и Philip Morris станет владеть более 90% от всех акций Swedish Match. Проведение переговоров подтвердилось 9 мая, до этого была информация о том, что Swedish Match продадут за $12–15 млрд. Стоимость самой компании Philip Morris оценивается в $155 млрд.

Swedish Match производит в том числе зажигалки Cricket.

Сейчас американская компания рассматривает возможность о реструктурировании бизнеса в РФ и возможную передачу активов. В РФ у Philip Morris есть фабрики «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре. Кроме того, в распоряжении компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами почти в 100 городах страны. В 2021 году российский рынок составил 10% от общей доли отгруженной продукции и около 6% от чистой выручки.

9 марта стало известно, что Philip Morris приостанавливает запланированные инвестиции в коммерческую деятельность и запуск новых продуктов в России. Кроме того, компания снизила объёмы производства из-за перебоев в цепочке поставок.