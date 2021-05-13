Песков опроверг создание лесной госкорпорации в России

https://static.news.ru/photo/7106fc66-b3de-11eb-8cd9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решений о создании в России лесной корпорации не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Я не слышал о том, чтобы принимались какие-то решения на этот счёт в правительстве или президентом. Никаких решений на этот счёт нет, — заявил Песков.

Ранее РБК сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность войти в число учредителей госкомпании, которая станет «эксклюзивным агентом» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока. Создание новой госкомпании позволит предотвратить отраслевой кризис, сохранить и стимулировать дальнейшее развитие конкурентоспособной лесопереработки.

Госкорпорация должна появиться до конца 2021 года и стать эксклюзивным агентом по предоставлению возможности экспорта необработанной древесины квалифицированным переработчикам с территории Дальнего Востока. В презентации проекта также указано, что получаемую прибыль компания должна будет направлять исключительно на создание и модернизацию лесоперерабатывающих мощностей, а также на предоставление целевых грантов.