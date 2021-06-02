Названы отрасли с самым быстрым ростом доходов в пандемию

https://static.news.ru/photo/82f75cd6-c365-11eb-85d9-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пандемия коронавируса принесла некоторым отраслям сверхдоходы, одним — за счёт повышения цен (цветная металлургия), другим — за счёт повышения спроса (фармацевтика). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Специалисты разделили секторы на группы с названиями животных, обладающих разной скоростью передвижения: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды», чтобы наглядно продемонстрировать скорость их восстановления и темпы роста оборотов продаж.

Самой представительной категорией являются «барсуки» (17% ВВП): добыча нефти и природного газа, машиностроение, непродовольственная розница, производство кокса и нефтепродуктов. Их доходы сильно упали в 2020 году, но довольно быстро перешли к восстановлению — выручка должна вернуться на докризисный уровень в 2021–2022 годах, — говорится в исследовании.

Абсолютным лидером рейтинга осталась фармацевтическая промышленность, доходы в этой сфере выросли на 40% в 2020 году и должны увеличиться ещё на 16% в 2021-м. К концу года её должна догнать цветная металлургия, перешедшая к «леопардам» из «лошадей». На увеличение выручки в этой отрасли больше повлиял глобальный переход к «зелёной» экономике.

Другими «леопардами» стали сельское хозяйство и пищевая промышленность. Коронакризис спровоцировал резкий рост цен на основные продукты питания, и рост выручки в пищевой отрасли в 2021 году прогнозируется на уровне 13%, а в аграрном секторе — в пределах 10–15%.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2020 года, когда продовольственная инфляция поднялась выше 4%, средняя операционная маржа крупнейших ретейлеров выросла на треть — с 3,6% до 4,8%. Потребление внутри страны увеличилось в связи с закрытием границ из-за пандемии. Но рост маржинальности крупнейших ретейлеров опередил динамику розничной торговли продовольствием. Так, во втором полугодии прошлого года оборот в этой сфере увеличился в РФ лишь на 3,6%. Это говорит о том, что рост потребления не был единственной причиной скачка рентабельности.