Мантуров: АвтоВАЗ продолжит выпуск автомобилей на базе Renault

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным условием сделки по передаче активов Renault по АвтоВАЗу в госсобственность стала помощь в поставках комплектующих и запчастей со стороны французской корпорации, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС. Глава торгового ведомства отметил, что вторым важным условием стала возможность производить автомобили на новой платформе, разработанной французскими инженерами совместно с конструкторами АвтоВАЗа.

Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АвтоВАЗа, — заявил Мантуров.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов Группы Renault. Согласно положениям сделки, 100% акций ЗАО «Рено Россия» переходят правительству Москвы, в то время как 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность страны в лице подконтрольного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Остальные акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

Французский автоконцерн объявил о заморозке производства в России 23 марта. Тогда же представители Renault заявили, что рассматривают возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе. До этого компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками.